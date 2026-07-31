Yacurmana de la Puente hace historia al ser la primera mujer trans con doctorado en la provincia

La investigadora Yacurmana de la Puente se convierte en la primera mujer trans en lograr un doctorado en La Rioja, defendiendo su tesis en la UNC. Su trabajo aborda la inclusión en comunidades religiosas, un hito que resalta el avance en derechos en la provincia.

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La investigadora Yacurmana de la Puente hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en obtener un doctorado en La Rioja, tras defender su tesis en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Este logro coincide con su participación en la Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026) en Río de Janeiro, donde presenta sus investigaciones y es invitada por el Consejo Mundial de Iglesias.

De la Puente, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), defendió una tesis titulada «Habitar la fe desde los márgenes», que aborda las experiencias de las disidencias sexogenéricas en iglesias inclusivas. Su trabajo resalta cómo estas comunidades transforman la exclusión en nuevas formas de espiritualidad y conocimiento en el contexto latinoamericano.

Este doctorado, que llega tras una destacada trayectoria y activismo, representa un avance significativo en los derechos de las personas trans en La Rioja. En 2025, la investigadora recibió el Premio Ernesto Laclau a la Investigación en Teoría y Filosofía Política. Actualmente, es Directora Académica de la Fundación YacuYas y consultora en proyectos relacionados con el VIH y los derechos humanos.