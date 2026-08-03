Celebración emotiva en La Rioja por el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos

La ceremonia por el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos reunió a miles de peregrinos y autoridades en un emotivo homenaje a José Goyochea y Nélida Moreno, víctimas de la última dictadura.

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La conmemoración del 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos se llevó a cabo con gran emotividad, destacando el depósito de los restos de José Goyochea y Nélida Moreno, recientemente identificados después de haber permanecido desaparecidos desde la última dictadura cívico-militar. El gobernador Ricardo Quintela participó del evento, donde expresó sus condolencias a las familias y resaltó la importancia de ofrecer un lugar de descanso definitivo junto a la Ermita “El Pastor”.

El acto fue presidido por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien enfatizó la necesidad de mantener vivo el legado de los Mártires Riojanos. Durante su homilía, Colombo recordó a figuras como Monseñor Enrique Angelelli, y subrayó que su vida fue un testimonio de amor y entrega al Evangelio frente al terrorismo de Estado. También destacó que Angelelli es considerado un mártir por su compromiso con la fe y la justicia.

El encuentro reunió a numerosas autoridades eclesiásticas, provinciales y nacionales, así como a miles de peregrinos de diversas partes del país, quienes se unieron en un acto de memoria y reconocimiento hacia dos riojanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Quintela, con un mensaje de profundo significado emocional, agradeció la presencia de los familiares y todos los participantes, calificando la ocasión como un momento de reparación histórica.