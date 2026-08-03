Quintela aboga por la unidad del peronismo para un cambio en el país

El gobernador Ricardo Quintela instó a fortalecer la unidad del peronismo para abordar las necesidades de los sectores más vulnerables, criticando las políticas del Gobierno nacional. Su llamado busca un proyecto político claro que promueva la justicia social y la equidad en la distribución de la riqueza.

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Durante el acto por el 50° aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli y los Beatos Riojanos, el gobernador Ricardo Quintela instó a fortalecer la unidad del peronismo. Al hablar sobre un programa de gobierno, subrayó la necesidad de abordar los problemas que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, en contraposición a los intereses concentrados.

Quintela cuestionó las políticas del Gobierno nacional, afirmando que es fundamental que el Estado actúe en favor de quienes más lo necesitan. En su discurso, abogó por una Argentina sin odio ni rencor, enfatizando la importancia del diálogo y el compromiso social. Criticó la visión del gobierno hacia los jubilados, trabajadores y otros grupos vulnerables, sugiriendo que deben ser considerados aliados y no enemigos.

Además, el gobernador destacó que es necesario que el Estado asuma un rol activo para construir una sociedad más justa y equitativa, enfrentando los intereses de los sectores más poderosos. En referencia al contexto político, aseguró que el peronismo está en un proceso de construcción de unidad que debe ir acompañado de un proyecto claro y concreto para resolver los problemas actuales.