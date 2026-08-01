Lunes, 3 de Agosto 2026
Política

Milei y su modelo económico: preocupaciones sobre la africanización en Argentina

Esteban Guida advierte sobre el riesgo de la "africanización de la economía" bajo el modelo de Javier Milei, que prioriza la exportación de recursos y afecta el mercado interno. ¿Qué desafíos enfrentará Argentina en este contexto?

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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Milei y su modelo económico: preocupaciones sobre la africanización en Argentina
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Esteban Guida, economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió sobre los riesgos de un modelo económico que prioriza la exportación de materias primas en detrimento del mercado interno. En una entrevista, Guida afirmó que la administración de Javier Milei está llevando a la Argentina hacia una "africanización de la economía", donde el consumo de la mayoría se reduce y la riqueza se concentra en un pequeño sector de la población.

El director de la consultora Grupo Guida criticó la falta de obstáculos políticos y sociales que el gobierno ha enfrentado para implementar su programa económico. Según él, Milei actúa como una "marioneta" de intereses más poderosos que dictan el rol de Argentina en el ámbito internacional, principalmente como proveedor de materias primas.

Guida también cuestionó la afirmación del gobierno de que su plan conducirá al desarrollo, señalando que no hay fundamentos que respalden esa proyección. El economista destacó que el consumo y la industria continúan en descenso, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del modelo actual.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional modelo económico materias primas crisis económica
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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