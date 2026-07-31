El Consejo de la Magistratura de La Rioja trabaja en la actualización de sus normativas internas

El Consejo de la Magistratura de La Rioja aprobó su nuevo reglamento interno, mejorando la selección y capacitación de magistrados con mayor transparencia y eficiencia.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el marco de una nueva sesión de trabajo, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja avanzó en el tratamiento del proyecto de su nuevo Reglamento, una herramienta destinada a adecuar el funcionamiento del organismo a las disposiciones de la nueva Constitución Provincial y de la nueva Ley del Consejo de la Magistratura.

La reunión permitió analizar los distintos capítulos del reglamento, con especial énfasis en la regulación de los concursos para la selección de magistrados y funcionarios judiciales, la definición de las competencias del organismo y el procedimiento de validación que deberán cumplir los nuevos jueces en el marco de la implementación de la Escuela de la Magistratura.

Durante el encuentro, los consejeros trabajaron en la adaptación de las normas internas al nuevo esquema institucional previsto por la legislación vigente, procurando dotar al Consejo de herramientas que permitan fortalecer los procesos de selección, formación y evaluación de quienes integran el Poder Judicial.

El proyecto reglamentario contempla las innovaciones introducidas por la nueva normativa, entre ellas la ampliación del Consejo de la Magistratura a sus miembros permanentes, cuyos mandatos tendrán una duración de tres años con un sistema de renovación parcial y desempeño ad honorem.

Asimismo, incorpora la participación de un representante del ámbito académico y científico, que alternará entre la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), fortaleciendo la pluralidad en la integración del cuerpo.

Otro de los ejes centrales es la reglamentación destinada a la capacitación y validación obligatoria de jueces, fiscales y defensores de la provincia, conforme a las nuevas disposiciones legales.

El reglamento también desarrolla mecanismos orientados a garantizar la transparencia institucional, estableciendo para las convocatorias, exámenes, procesos de validación, impugnaciones y denuncias mediante el Boletín Oficial y plataformas digitales de acceso público, además de regular la estructura administrativa permanente del organismo para optimizar su funcionamiento.

La sesión realizada en pleno de sus miembros fue encabezada por la presidenta del Consejo de la Magistratura y vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Ana Karina Becerra, y contó con la participación del Fiscal General, Dr. Javier Vallejos; el Defensor General, Dr. Gastón Mercado Luna; los diputados Oscar Chamía, Lourdes Ortiz e Ismael Bordagaray; los consejeros Dra. Ana Astorga Fuentes, Dr. Elvio Elías Romero Sarquis y Dra. María Marta Reynoso Bordón; el representante de la Universidad Nacional de Chilecito, Dr. Pablo Damián Flaim; el secretario del Consejo, Dr. Juan Manuel Ártico; y el prosecretario, Dr. Francisco Martínez de la Colina.

La elaboración del nuevo Reglamento Interno constituye un paso fundamental para la implementación del nuevo régimen institucional del Consejo de la Magistratura, consolidando procedimientos acordes con el marco constitucional vigente y fortaleciendo los principios de transparencia, eficiencia y seguridad jurídica en los procesos de selección y formación de magistrados.