Marcha de familiares de detenidos por el caso Ilda Goyochea generará protestas en La Rioja

Familiares y amigos de Gabriel y Sofía marcharán hoy a las 18:30 frente a la Catedral para pedir su libertad en el proceso judicial por la muerte de Ilda Goyochea.

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Familiares y amigos de Gabriel y Sofía realizarán una movilización esta tarde en la ciudad para pedir que los jóvenes puedan enfrentar el proceso judicial en libertad. La marcha, que se llevará a cabo a las 18:30 horas, comenzará frente a la Catedral y se dirigirá hacia el Juzgado Penal.

Mario García, portavoz del grupo, ratificó la convocatoria y explicó que el evento no es una confrontación con las instituciones, sino un abrazo colectivo para apoyar a las familias afectadas por la situación. García expresó el dolor compartido por la muerte de Ilda Goyochea y la situación de los detenidos, subrayando el compromiso de los jóvenes con la víctima.

Los organizadores enfatizan su confianza en que Gabriel y Sofía puedan transitar el proceso judicial en libertad, ya que actualmente se encuentran incomunicados. La manifestación busca hacer un llamado a las autoridades para que reconsideren la situación de encierro de los acusados.