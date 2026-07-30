Desaparición de 350 vacunos en Chepes: un golpe al sector ganadero local

Una denuncia revela la desaparición de entre 300 y 350 vacunos en un campo cerca de Chepes. La Policía investiga un posible fraude que involucra a múltiples productores afectados.

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Una investigación policial se ha iniciado tras una denuncia por la desaparición de un número significativo de animales vacunos en el sur de la provincia de La Rioja. Se estima que entre 300 y 350 animales han sido reportados como faltantes de un establecimiento rural ubicado a 25 kilómetros al este de la ciudad de Chepes, sobre la Ruta Nacional 141.

La denuncia fue presentada por un productor ganadero de Olta, quien había dejado en julio de 2024 un lote de 24 vacas, tres vaquillonas y un ternero en un campo arrendado. A lo largo del primer año de contrato, solo recibió información de que no habían tenido crías. Sin embargo, al solicitar reunir la hacienda para la vacunación obligatoria, descubrió que sus animales habían desaparecido, encontrando en su lugar ganado de otros productores.

La situación ha escalado con la aparición de nueve denuncias adicionales por parte de otros dueños de ganado que también han reportado faltantes en el mismo establecimiento. Las autoridades han caratulado el caso como un presunto fraude o robo sistemático, y la Brigada de Investigaciones está trabajando arduamente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.