Sábado, 1 de Agosto 2026
Policiales

Accidente en La Rioja: dos motociclistas sufren heridas en choque en Oyola y Corzo

Un siniestro vial en La Rioja dejó a Sebastián Díaz, de 45 años, con traumatismos severos tras colisionar con otra motocicleta. Las autoridades investigan las causas y evalúan reforzar la seguridad en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la ciudad de La Rioja, específicamente en la intersección de la avenida Oyola y la calle Julio César Corzo. A las 08:30 horas, dos motocicletas colisionaron, lo que provocó la intervención de servicios de emergencia. Uno de los conductores, Sebastián Díaz, de 45 años, fue trasladado al hospital debido a lesiones graves.

El siniestro involucró una motocicleta Motomel Blitz 110 c.c. de color bordó, que conducía Díaz, y una motocicleta Zanella ZB roja, manejada por Gustavo Corzo, de 41 años. Los reportes indican que las causas del accidente están bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja realizó evaluaciones sanitarias y aseguró la escena para evitar más incidentes.

Las lesiones de Díaz fueron severas, incluyendo traumatismos en ambos miembros inferiores y cadera, lo que llevó a su traslado inmediato al nosocomio local. Corzo, por su parte, sufrió un traumatismo leve en el pie izquierdo, pero luego de recibir atención en el lugar, permaneció en la escena. La Comisaría Primera también participó en el operativo para garantizar la seguridad en la zona y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

Este evento resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial en la ciudad, especialmente en intersecciones críticas. Las autoridades están evaluando medidas para prevenir futuros accidentes y se espera que la comunidad esté atenta a las recomendaciones que surjan de la investigación en curso.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos emergencia policía
TL;DR

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