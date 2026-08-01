Domingo, 2 de Agosto 2026
Política

Quintela y Máximo Kirchner rinden homenaje a la memoria de los Mártires Riojanos

El gobernador Ricardo Quintela recibió a Máximo Kirchner en La Rioja para conmemorar los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli. La fecha refuerza el compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos.

Redacción
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Quintela y Máximo Kirchner rinden homenaje a la memoria de los Mártires Riojanos
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El gobernador Ricardo Quintela se reunió este viernes en la Casa de Gobierno con el diputado nacional Máximo Kirchner, quien visitó La Rioja para participar de los homenajes por el cincuentenario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli y los Mártires Riojanos.

Quintela destacó a través de sus redes sociales la relevancia de esta conmemoración para preservar la memoria histórica tanto de la provincia como del país. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de reafirmar el compromiso con la historia y el legado de los Mártires en la lucha por la justicia.

Durante el encuentro, los dirigentes discutieron la conexión entre la defensa de los derechos humanos y la justicia social con los principios del peronismo. Quintela subrayó que la memoria de estos eventos sigue guiando el rumbo político actual, señalando que el trabajo diario se orienta hacia un país más federal y solidario, en la misma línea que lo hizo Néstor Kirchner.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela máximo kirchner conmemoración derechos humanos peronismo
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