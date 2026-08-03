Martes, 4 de Agosto 2026
Policiales

Drogas incautadas en la Alcaidía de Chilecito: nuevos operativos en marcha

Un operativo en la Alcaidía de Chilecito resultó en el secuestro de marihuana y alprazolam, evidenciando la importancia de la vigilancia tecnológica en los penales. Las autoridades investigan el ingreso de estas sustancias, destacando el compromiso con la seguridad.

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Drogas incautadas en la Alcaidía de Chilecito: nuevos operativos en marcha
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El último sábado, un operativo de seguridad en la Alcaidía de Chilecito resultó en el secuestro de sustancias prohibidas tras detectar maniobras sospechosas de internos en el Pabellón «B». Las cámaras de vigilancia alertaron al personal sobre la actividad inusual, lo que llevó a una inspección inmediata en la zona indicada.

Durante la revisión, se encontró un envoltorio que contenía una pequeña cantidad de marihuana y dos comprimidos de presunto alprazolam. Este hallazgo dio inicio a las actuaciones sumariales y legales pertinentes para investigar cómo ingresaron estas sustancias al penal y quiénes son los responsables.

Este tipo de operativos resalta la vigilancia constante en los recintos penitenciarios, donde se busca garantizar la seguridad de internos y personal. Las autoridades han intensificado esfuerzos en seguridad pública, invirtiendo en tecnología de monitoreo y adoptando un enfoque riguroso en la gestión de los penales.

Las próximas semanas serán cruciales para esclarecer los mecanismos de ingreso de las drogas a la institución. Las autoridades penitenciarias enfrentan el desafío de fortalecer las medidas de seguridad y prevención para asegurar condiciones de detención más controladas.

Etiquetas: chilecito alcaidía narcotráfico seguridad pública drogas inspección
TL;DR

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