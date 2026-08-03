Martes, 4 de Agosto 2026
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Bebé internada en La Rioja genera alarma por positivo en examen toxicológico

Una bebé se encuentra internada tras dar positivo en un examen toxicológico por cocaína, lo que ha generado preocupación en la comunidad y la intervención de autoridades judiciales. La menor está bajo cuidado de su abuela materna.

Redacción
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Una bebé se encuentra internada tras dar positivo en un examen toxicológico que reveló la presencia de cocaína en su sangre. Este hecho fue reportado por la Secretaría del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, lo que llevó a la intervención de personal especializado en el hospital local. Los profesionales de la salud realizaron diversos estudios clínicos que confirmaron el alarmante diagnóstico, resultando en su inmediata internación.

Las autoridades judiciales y el Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia han sido convocados para intervenir en este caso. Como medida de protección, se ha decidido que la custodia temporal de la menor pase a su abuela materna. Además, se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes para esclarecer las responsabilidades en torno a este delicado asunto, que plantea un desafío considerable para las instituciones involucradas.

La comunidad ha expresado una profunda preocupación, especialmente entre los vecinos y organizaciones que defienden los derechos de la infancia. Las autoridades locales se encuentran en alerta para asegurar la protección de otros niños que puedan estar en situaciones similares. Este caso también resalta la necesidad de abordar el consumo de sustancias en el entorno familiar y sus efectos en los más vulnerables.

Los expertos enfatizan la importancia de implementar políticas de prevención y asistencia dirigidas a familias y niños afectados por estas problemáticas. La situación de la bebé sigue siendo monitoreada por las autoridades, que están enfocadas en asegurar su recuperación y bienestar, mientras se buscan medidas para prevenir futuros incidentes y proteger a la infancia.

Etiquetas: argentina violencia de género salud derechos de los niños protección infantil cocaína
TL;DR

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