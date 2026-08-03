Martes, 4 de Agosto 2026
La Rioja

Más de 200 personas se beneficiarán con la nueva obra de agua potable en San Jorge, Chilecito

Se inicia una obra de agua potable en el barrio San Jorge de Chilecito, con 1.600 metros de cañería y 50 nuevas conexiones para mejorar el acceso al agua. Este proyecto es clave para enfrentar la restricción hídrica en la región.

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El barrio San Jorge de Chilecito se beneficiará con una nueva obra de agua potable, la cual busca mejorar el acceso al servicio para sus familias. Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Agua y Energía en colaboración con la Municipalidad de Chilecito.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo nexo de abastecimiento y una red de distribución que incluye 1.600 metros de cañería de PEAD de 110 milímetros y 2.300 metros de red de distribución, así como 50 conexiones domiciliarias directas. Emilio Contreras, director de Delegaciones del Ministerio, informó que se está trabajando en el nexo y que ya se han excavado casi 900 metros de zanja.

La obra es parte de un programa provincial que busca optimizar el sistema de distribución de agua en el contexto de restricciones hídricas en la región. Con esta intervención se espera mejorar la calidad de vida de los residentes y garantizar el acceso a un recurso vital como el agua potable.

Etiquetas: chilecito san jorge obras públicas agua potable gobierno provincial infraestructura hídrica
TL;DR

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