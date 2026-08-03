Creciente vandalismo en La Rioja: desmantelan transformador eléctrico en Ruta 75

Recientemente, se produjo un nuevo episodio de vandalismo en la provincia, con el desmembramiento de un transformador eléctrico a la orilla de la Ruta 75. Este tipo de delitos se ha vuelto recurrente en áreas rurales, donde la extracción ilegal de cobre y otros metales de estos equipos es la principal motivación.
El impacto de estos actos no se limita a las pérdidas económicas millonarias que sufren las empresas distribuidoras y el Estado; también pone en riesgo el suministro eléctrico para los usuarios de la zona, creando un peligro al manipular redes de alta tensión. La falta de vigilancia adecuada en estas áreas poco pobladas facilita la realización de estos delitos, lo que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes.
Las autoridades locales han expresado su preocupación por esta creciente ola de vandalismo y están evaluando medidas para mejorar la seguridad en las zonas más afectadas. No obstante, muchos ciudadanos dudan de la capacidad del Estado para abordar esta problemática de manera efectiva.
Además, la situación se complica en un contexto donde la provincia de La Rioja busca atraer inversiones en sectores como la vitivinicultura y la minería, mientras enfrenta el desafío de garantizar la seguridad de su infraestructura pública.