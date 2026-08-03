Martes, 4 de Agosto 2026
Policiales

Bebé de dos meses en estado crítico tras ingestión de cocaína en Chilecito

Una bebé de dos meses fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico tras dar positivo en cocaína. La Justicia y la policía investigan el caso mientras se busca proteger a la menor.

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Un grave caso de presunta vulneración de derechos y salud infantil ha conmocionado a la provincia. Una bebé de dos meses fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico tras haberse detectado cocaína en su organismo mediante estudios toxicológicos.

El personal médico del centro activó inmediatamente los protocolos de alerta al recibir los resultados de laboratorio. La lactante se encuentra bajo estricta observación médica y recibiendo un tratamiento especializado para estabilizar su salud.

Las autoridades competentes fueron notificadas de inmediato, y la Justicia junto con la policía han iniciado una investigación para esclarecer la procedencia de la sustancia en el organismo de la menor y determinar las responsabilidades del entorno familiar o cuidadores. Además, se espera la intervención de organismos de protección de la niñez y la adolescencia para garantizar la integridad física y emocional de la bebé tras su alta médica.

Etiquetas: la rioja derechos infantiles salud pública investigación policial hospital pediátrico cocaína
TL;DR

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