Motociclista de 42 años gravemente herido tras accidente en barrio Vargas

Un choque de motocicletas en el barrio Vargas dejó a un hombre de 42 años con lesiones graves, incluyendo una probable fractura. El conductor de 19 años resultó con traumatismos leves. La seguridad vial es un tema crítico en la zona.

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Un hombre de 42 años resultó gravemente herido tras un choque de motocicletas en el barrio Vargas la tarde de ayer. El accidente ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cuando una motocicleta Gilera SMX 200 c.c., conducida por un joven de 19 años, colisionó con otra motocicleta Zanella XR 125 c.c., guiada por Silvas, quien tiraba un carro acoplado sin iluminación.

Ambos motociclistas cayeron al asfalto debido al impacto. En el lugar, dos unidades del servicio de emergencias médicas atendieron a los heridos y los trasladaron al nosocomio local. Silvas presentó heridas severas, incluyendo una probable fractura en el miembro inferior izquierdo y en las costillas derechas, mientras que el joven registró solo traumatismos leves.

El test de alcoholemia realizado al conductor de 19 años resultó negativo. Sin embargo, no se pudo practicar la prueba al hombre de 42 años debido a la gravedad de sus lesiones. Este incidente resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de señalización en las calles de La Rioja.