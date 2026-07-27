Efemérides del 27 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 27 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de julio de 2026

1913 – Se funda el Club Atlético Chaco For Ever.

– Se funda el Club Atlético Chaco For Ever. 1926 – Nelly Prince, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 2021).

– Nelly Prince, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 2021). 1927 – en la provincia de Corrientes Argentina se funda el Club Atlético Boca Unidos.

– en la provincia de Corrientes Argentina se funda el Club Atlético Boca Unidos. 1972 – en Argentina se celebra el Día del Antropólogo, esta fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología (CGA).

– en Argentina se celebra el Día del Antropólogo, esta fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología (CGA). 1979 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país.

– el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país. 1984 – Mariano Barbosa, futbolista argentino.

– Mariano Barbosa, futbolista argentino. 1989 – Tras ganar un clásico contra Boca Juniors por 2:1, Daniel Passarella decide retirarse de la actividad futbolística.

– Tras ganar un clásico contra Boca Juniors por 2:1, Daniel Passarella decide retirarse de la actividad futbolística. 1992 – Ramón Arias, futbolista uruguayo.

– Ramón Arias, futbolista uruguayo. 2000 – Renzo Blotta, piloto de automovilismo argentino.

– Renzo Blotta, piloto de automovilismo argentino. 2001 – Se forma el grupo Musical Argentino, Miranda!

💡 ¿Sabías que...? El 27 de julio de 1976, un avión de pasajeros de la aerolínea española Iberia, el vuelo 610, se estrelló en la Sierra de Gredos, en España, provocando la muerte de 154 personas. Este accidente es uno de los más trágicos en la historia de la aviación en España y tuvo un impacto significativo en la seguridad aérea del país. La investigación posterior reveló fallos en el sistema de navegación y en la planificación del vuelo.

En el mundo: 27 de julio de 2026