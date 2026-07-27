Efemérides del 27 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de julio de 2026
- 1913 – Se funda el Club Atlético Chaco For Ever.
- 1926 – Nelly Prince, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 2021).
- 1927 – en la provincia de Corrientes Argentina se funda el Club Atlético Boca Unidos.
- 1972 – en Argentina se celebra el Día del Antropólogo, esta fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología (CGA).
- 1979 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país.
- 1984 – Mariano Barbosa, futbolista argentino.
- 1989 – Tras ganar un clásico contra Boca Juniors por 2:1, Daniel Passarella decide retirarse de la actividad futbolística.
- 1992 – Ramón Arias, futbolista uruguayo.
- 2000 – Renzo Blotta, piloto de automovilismo argentino.
- 2001 – Se forma el grupo Musical Argentino, Miranda!
El 27 de julio de 1976, un avión de pasajeros de la aerolínea española Iberia, el vuelo 610, se estrelló en la Sierra de Gredos, en España, provocando la muerte de 154 personas. Este accidente es uno de los más trágicos en la historia de la aviación en España y tuvo un impacto significativo en la seguridad aérea del país. La investigación posterior reveló fallos en el sistema de navegación y en la planificación del vuelo.
En el mundo: 27 de julio de 2026
- -587 – destrucción de Jerusalén y su templo por los ejércitos babilonios, incluido el consiguiente cautiverio que durará hasta el 538 a. C. (según el Segundo libro de los reyes 25:8-21).
- 1054 – Siward, conde de Northumbria, invade Escocia y derrota a Macbeth, rey de Escocia en algún lugar al norte del Fiordo de Forth.
- 1214 – en la batalla de Bouvines, Felipe II de Francia derrota a Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1309 – el rey de Castilla, Fernando IV, rompe la tregua que había firmado con el de Granada, Muhammad III, y pone cerco a Algeciras.
- 1513 – el rey Fernando nombra a Pedro Arias Dávila administrador de la nueva gobernación de Castilla de Oro (Panamá).
- 1549 – san Francisco Javier llega a las costas de Japón.
- 1694 – Fundación del Banco de Inglaterra.
- 1723 – se dan por terminadas y bendecidas las obras del Palacio de La Granja (Segovia).
- 1768 – el médico británico William Heberden realiza, en el Royal College of Physicians, la descripción clásica de la angina de pecho.
- 1789 – el rey Luis XVI visita París y acepta la bandera tricolor.
- 1794 – Caída de Robespierre por la que se lleva a cabo el golpe de Estado contra el gobierno, conocido como el golpe del 9 de thermidor, que acabará con la etapa más radical de la Revolución francesa, denominada "el Terror."
- 1830 – las jornadas revolucionarias obligan al rey Carlos X a huir de París.
- 1900 – parte de Alemania un cuerpo expedicionario hacia China para sofocar la rebelión de los bóxers.
- 1908 – se declara una epidemia de cólera en Rusia.
- 1908 – el nuevo sah de Persia disuelve el Parlamento y suspende la Constitución.
- 1909 – las tropas españolas sufren una dura derrota durante la guerra de Melilla en la jornada conocida como Desastre del Barranco del Lobo.
- 1910 – Turquía amenaza con declarar la guerra a Grecia si incorpora a los diputados cretenses en la Asamblea Nacional griega.
- 1913 – Se funda el Club Atlético Chaco For Ever.
- 1915 – los italianos interrumpen la segunda batalla del Isonzo, al no conseguir el éxito esperado.
- 1916 – los rusos invaden Turquía oriental y ocupan Erzincan durante la Primera Guerra Mundial.
- 1919 – en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) ―en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país―, comienzan los disturbios raciales de Chicago, que terminarán una semana después con un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca.
- 1921 – los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas.
- 1923 – aparece en Madrid el primer número de la Revista de Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset hasta 1936.
- 1924 – en París se clausuran los VIII Juegos Olímpicos de la era moderna.
- 1927 – en la provincia de Corrientes Argentina se funda el Club Atlético Boca Unidos.
- 1929 – los líderes italianos antifascistas Carlo Rosselli, Emilio Lussu y Francisco Fausto Nitti se evaden del presidio de las islas Lípari.
- 1929 – es adoptado el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.
- 1931 – se firma el Convenio de Ginebra, que legisla el trato humanitario que debían recibir los prisioneros de guerra.
- 1931 – tras la dimisión del presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo, se constituye un nuevo Gobierno.
- 1932 – se celebra en la plaza de toros de Madrid un mitin contra el estatuto de autonomía catalán.
- 1933 – el Gobierno de la Segunda República Española reconoce a la Unión Soviética.
- 1934 – los partidos socialista y comunista franceses firman en París un pacto de unidad de acción contra el fascismo.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, la aviación republicana bombardea Córdoba en un intento de recuperarla del bando sublevado.
- 1936 – durante la Guerra Civil, llega a España el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Benito Mussolini.
- 1939 – la comisión permanente de las Cortes de la República Española decide disolver el Gobierno en el exilio.
- 1940 – Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild hare.
- 1941 – Japón ocupa el territorio francés de Indochina.
- 1941 – Perú utiliza por primera vez en el hemisferio occidental un ataque de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas para tomar Puerto Bolívar durante la guerra peruano-ecuatoriana.
- 1945 – se constituye el gabinete Atlee en el Reino Unido.
- 1946 – el Kuomintang rechaza la propuesta comunista para finalizar la guerra civil en China.
- 1947 – canonización de Catalina Labouré, santa venerada por las apariciones de la Virgen María en el origen de la difusión de la Medalla Milagrosa.
- 1947 – el Gobierno republicano español en el exilio, presidido por Rodolfo Llopis Ferrándiz, dimite, y es reemplazado por una coalición presidida por Álvaro de Albornoz y Liminiana.
- 1949 – en Washington se ratifica el Pacto Atlántico.
- 1949 – el de Havilland DH.106 Comet es el primer avión comercial de reacción en volar.
- 1950 – cerca de la aldea de Nogun-Ri, a 160 km al sureste de Seúl (Corea del Sur), sucede el segundo día de la Masacre de No Gun Ri): soldados estadounidenses asesinan a lo largo de tres días a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños.
- 1953 – Estados Unidos, Corea del Norte y China firman el Acuerdo de Armisticio de Corea que termina con la guerra de Corea. Corea del Sur solo queda como miembro observante al negarse a firmar el armisticio.
- 1954 – se firma un tratado entre el Reino Unido y Egipto sobre la retirada de los británicos de la zona del Canal de Suez.
- 1955 – en España terminan las obras de restauración del Teatro Real de Madrid, dañado durante la guerra civil española.
- 1955 – en el espacio aéreo búlgaro es derribado un avión israelí, y mueren sus 57 ocupantes.
- 1955 – entra en vigor el Tratado de Estado Austriaco, por el cual las Fuerzas Aliadas reconocen el Estado de Austria.
- 1960 – en la villa cubana de Alquízar (provincia de La Habana) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense―, un grupo de «bandidos» cubanos asesinan al miliciano Eulalio Piloto-Fumero cuando se encontraba de guardia en el Crucero de la Cuchilla.
- 1966 – en España se modifica el régimen de las asociaciones estudiantiles.
- 1968 – en Madrid (España) se suspende por dos meses más la publicación del diario Madrid.
- 1972 – En Chile, se realiza la Asamblea del Pueblo de Concepción, experiencia de poder popular Organizada por gran parte de la Izquierda chilena, acto rechazado por el Partido Comunista de Chile y el propio Salvador Allende
- 1972 – en China se confirma oficialmente la muerte del dirigente chino Lin Biao, en accidente de avión.
- 1972 – en Argentina se celebra el Día del Antropólogo, esta fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología (CGA).
- 1973 – en Chile, un grupo terrorista de derechas asesina a Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Salvador Allende.
- 1974 – en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate.
- 1976 – el ex primer ministro japonés Kakuei Tanaka es detenido por su presunta implicación en el escándalo Lockheed.
- 1978 – el Congreso de los Diputados español aprueba las leyes antiterrorista y de la Policía.
- 1979 – el equipo de fútbol paraguayo Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América, constituyéndose en un hito histórico para el deporte de ese país.
- 1983 – en Gärmersdorf bei Amberg (Alemania) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 40,2 °C (104,4 °F).
- 1986 – en España, grandes inundaciones en la huerta murciana se saldan con pérdidas de cinco mil millones de pesetas.
- 1986 – El grupo británico Queen da un inolvidable concierto en Budapest siendo parte de gira exitosa Magic Tour es el primer grupo que da un concierto en esa ciudad tras el conflicto denominado Cortina de Hierro, el concierto fue filmado y salió en VHS al siguiente año y restaurado en su totalidad en el año 2012.
- 1987 – en la Biblioteca March de Palma de Mallorca aparece un ejemplar de la obra Suma y narración de los incas (1551), del cronista vallisoletano Juan de Betanzos.
- 1988 – en Brasil se aprueba una nueva Constitución con grandes innovaciones, a pesar de la oposición del presidente José Sarney.
- 1989 – en la Unión Soviética, el Parlamento aprueba provisionalmente la autonomía financiera de las Repúblicas bálticas.
- 1989 – en Suecia, Christer Pettersson es declarado culpable de asesinar al ex primer ministro Olof Palme y sentenciado a cadena perpetua. La sentencia se suspenderá tres meses después.
- 1989 – Tras ganar un clásico contra Boca Juniors por 2:1, Daniel Passarella decide retirarse de la actividad futbolística.
- 1989 – el Vuelo 803 de Korean Air se estrelló mientras intentaba aterrizar en Trípoli, Libia.
- 1990 – Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética.
- 1990 – en Nigeria son fusilados 42 militares por intento de golpe de Estado.
- 1994 – en San Sebastián (País Vasco), el empresario donostiarra José Manuel Olarte es asesinado por la banda terrorista ETA.
- 1995 – en Perú, Martha Chávez se convierte en presidenta del Congreso para el periodo 1995-1996, siendo la primera mujer en llegar a ese puesto.
- 1996 – en Atlanta (Estados Unidos), muere una persona y resultan heridas 111 tras un atentado terrorista durante la celebración de los Juegos Olímpicos.
- 1996 – Víctor Joy Way se convierte en presidente del Congreso para el periodo 1996-1997.
- 1997 – Carlos Torres y Torres Lara se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 1997-1998.
- 1998 – en Perú, Víctor Joy Way se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 1998-1999.
- 1998 – el piloto español Carlos Sainz vence en el rally de Nueva Zelanda y se convierte en plusmarquista absoluto de la historia del campeonato del mundo, con 22 victorias.
- 1999 – en Nueva York, el musical Victor/Victoria es retirado de la cartelera de Broadway, tras un total de 738 representaciones.
- 1999 – en Perú, Martha Hildebrandt se convierte en presidenta del Congreso para el periodo 1999-2000, siendo la segunda mujer en llegar a ese puesto.
- 2001 – en Perú, Carlos Ferrero Costa se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2001-2002.
- 2001 – Se forma el grupo Musical Argentino, Miranda!
- 2002 – una expedición de exploradores, liderada por Jacek Palkiewicz, afirma haber descubierto "El Dorado", la mítica ciudad inca de Paititi, en una zona colindante con el parque nacional del Manu, entre los departamentos peruanos de Cuzco y Madre de Dios.
- 2002 – en Nueva Zelanda, el Partido Laborista logra la victoria en las elecciones legislativas y Helen Clark renueva el cargo de primera ministra.
- 2002 – el Congreso estadounidense concede al presidente George W. Bush plenos poderes para negociar acuerdos comerciales con otros países.
- 2002 – en Puerto Rico muere en un accidente de tránsito el joven Juan Sebastián Peña García de la Noceda, hijo del arreglista Cuco Peña y de la cantante Lunna.
- 2003 – en Perú, Henry Pease García se convierte en presidente del Congreso para el periodo 2003-2004.
- 2004 – en Perú, Ántero Flores-Aráoz se convierte en presidente del Congreso para el periodo 2004-2005, siendo el único presidente de oposición durante el régimen de Alejandro Toledo.
- 2004 – en San José (Costa Rica) un guardia de seguridad toma la embajada de Chile, asesina a tiros a tres funcionarios chilenos y se suicida.
- 2004 – España y Marruecos acuerdan enviar una fuerza conjunta a Haití para participar en labores de estabilización y reconstrucción del país.
- 2005 – en Perú, Marcial Ayaipoma se convierte en presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2005-2006.
- 2012 – Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- 2016 – En Colombia el Atlético Nacional gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer a Independiente del Valle 2-1 en el Global en la ciudad de Medellín.
- 2018 – The Walt Disney Company compra todas las acciones de 21st Century Fox, así perteneciéndole todos los formatos de 20th Century Fox