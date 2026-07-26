El legado del menemismo en la política argentina: una mirada crítica y reflexiva

Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha expresado la urgencia de reconsiderar las estrategias de liderazgo en la política contemporánea. Según él, la centralización del poder ha provocado una exclusión sistemática en su ejercicio, lo que demanda un cambio significativo en la manera de liderar.
Kohan destaca la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas desde la década de los noventa. Realizar un análisis detallado sobre la herencia de ese período es esencial para entender su efecto en la situación política actual. Este estudio resulta crucial para detectar fallas en el ejercicio del poder y para plantear propuestas que fomenten una mayor inclusión en la toma de decisiones.