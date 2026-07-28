Recomendaciones de salud del Hospital Eleazar Herrera Motta tras incendio en Guanchín

El Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito emite alertas por el incendio en Guanchín, recomendando medidas de protección respiratoria y cuidado especial para poblaciones vulnerables.

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El Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito ha emitido recomendaciones de salud debido al incendio forestal en Guanchín, enfocándose en la protección de las vías respiratorias de la comunidad. Se aconseja mantener puertas y ventanas cerradas, usar barbijos al salir y mantenerse hidratado. Además, se recomienda evitar actividades al aire libre y prestar atención a grupos vulnerables. Ante síntomas respiratorios, se debe consultar al hospital de inmediato.

El Hospital Eleazar Herrera Motta ha emitido medidas preventivas para proteger a la comunidad de Chilecito ante el incendio forestal en la zona montañosa de Guanchín. Estas recomendaciones, divulgadas por la Dirección General del nosocomio y lideradas por la Dra. Claudia Salguero, buscan cuidar las vías respiratorias de los vecinos debido a la presencia de humo y cenizas.

Se aconseja a los residentes mantener las puertas y ventanas cerradas y permanecer en espacios cerrados. Para quienes necesiten salir, se recomienda el uso de barbijos, preferentemente N95 o quirúrgicos. Además, es fundamental mantenerse hidratado y realizar limpieza húmeda para evitar la suspensión de cenizas y polvo en el aire.

Las autoridades han señalado la importancia de evitar actividades al aire libre y reducir la circulación vehicular. También se instó a prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. Ante síntomas como dificultad respiratoria o tos persistente, se debe consultar al hospital de inmediato.