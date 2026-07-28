Recomendaciones de salud del Hospital Eleazar Herrera Motta tras incendio en Guanchín

El Hospital Eleazar Herrera Motta ha emitido medidas preventivas para proteger a la comunidad de Chilecito ante el incendio forestal en la zona montañosa de Guanchín. Estas recomendaciones, divulgadas por la Dirección General del nosocomio y lideradas por la Dra. Claudia Salguero, buscan cuidar las vías respiratorias de los vecinos debido a la presencia de humo y cenizas.
Se aconseja a los residentes mantener las puertas y ventanas cerradas y permanecer en espacios cerrados. Para quienes necesiten salir, se recomienda el uso de barbijos, preferentemente N95 o quirúrgicos. Además, es fundamental mantenerse hidratado y realizar limpieza húmeda para evitar la suspensión de cenizas y polvo en el aire.
Las autoridades han señalado la importancia de evitar actividades al aire libre y reducir la circulación vehicular. También se instó a prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. Ante síntomas como dificultad respiratoria o tos persistente, se debe consultar al hospital de inmediato.