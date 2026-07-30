La Rioja celebra un récord de trasplantes gracias a un exitoso operativo de donación

La Rioja alcanzó 27 trasplantes en 2023 tras un exitoso operativo de donación que benefició a cuatro pacientes. La comunidad es clave para seguir concientizando sobre la donación de órganos.

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Recientemente, La Rioja ha logrado un importante avance en salud pública con la realización de un operativo de donación de órganos que benefició a cuatro pacientes en lista de espera. Con este último procedimiento, se han efectuado un total de 27 trasplantes en la provincia durante el año en curso.

El éxito de esta ablación, que incluyó riñones, hígado y córneas, fue posible gracias a la generosidad de un donante y el apoyo de su familia. El Ministerio de Salud provincial ha expresado su agradecimiento al personal involucrado en la cadena de procuración, destacando la importancia de la colaboración entre distintos actores, incluyendo al CUCAILAR y equipos de traslado.

La donación de órganos no solo incrementa los números de trasplantes, sino que también refuerza el sistema de salud en la provincia. Desde la cartera sanitaria, se ha subrayado la necesidad de fomentar el diálogo sobre la donación dentro de las familias y de registrar la voluntad de ser donante a través de los canales del INCUCAI. La creciente cantidad de trasplantes es un reflejo del compromiso comunitario por mejorar la calidad de vida de quienes esperan una oportunidad.