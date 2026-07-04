Sábado, 4 de Julio 2026
Clima

Pronóstico del tiempo en Villa Unión: clima cálido y soleado para este sábado

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este sábado 4 de julio indica temperaturas entre -2°C y 9°C, con vientos de hasta 17 km/h y una humedad del 87%.

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Redacción Equipo Editorial
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Este sábado 4 de julio, el clima en Villa Unión se caracteriza por una máxima de 9°C y una mínima de -2°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén vientos leves del sur, alcanzando hasta 17 km/h por la noche, y una humedad promedio del 87% durante el día.

En la mañana, el SMN no anticipa lluvias, con humedad del 87% y vientos del sur a 7 km/h. Para la media mañana, la humedad descenderá al 83% y los vientos aumentarán a 9 km/h. Por la tarde, se mantendrán las condiciones sin precipitaciones, con vientos de hasta 16 km/h.

El SMN tiene como función principal predecir el clima y emitir alertas sobre fenómenos meteorológicos peligrosos, utilizando una red de estaciones y modelos de predicción. Además, el organismo clasifica las alertas en diferentes niveles, siendo la amarilla la que indica posibles fenómenos con riesgo de interrupción de actividades.

Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo clima servicio meteorológico nacional temperaturas alertas meteorológicas
TL;DR

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