Bullrich anunciará aumento del límite de extranjerización de tierras al 25%

Patricia Bullrich confirmó un límite del 25% a la extranjerización de tierras en el país, aumentando diez puntos respecto a la normativa actual. Este cambio se discutirá en la sesión del jueves, en un contexto de votaciones ajustadas que complica al Gobierno.

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La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, confirmó que el nuevo dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establecerá un límite del 25% a la extranjerización de tierras en Argentina, superando en diez puntos el tope actual. Esta declaración se realizó en una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, a menos de 48 horas del inicio de la sesión del próximo jueves.

Durante su intervención, Bullrich admitió que el oficialismo enfrenta un escenario complicado, indicando que "se gana por un voto" en la votación del recinto. Se prevé que el nuevo dictamen incluya un criterio de doble conforme para la venta de tierras a extranjeros en áreas de seguridad fronteriza, requiriendo la aprobación de una autoridad provincial y un funcionario nacional.

Además, se eliminará el límite de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo, y se suprimirá la restricción del 15% a la extranjerización a nivel municipal, departamental y provincial. Bullrich destacó que, con la nueva normativa, "los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierras rurales en la Argentina".