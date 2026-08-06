Ex policía detenido por un fraude millonario en el sector de viviendas en La Rioja

Un ex policía fue detenido en el barrio Argentino por liderar una estafa de 50 millones de pesos en la promesa de viviendas sociales. La justicia investiga más denuncias y la trazabilidad del dinero.

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Un ex policía fue detenido en el barrio Argentino tras ser señalado como líder de una estafa millonaria relacionada con la adjudicación de viviendas sociales. Este operativo fue ejecutado por el Área de Delitos Económicos de la Policía, bajo la orden de la jueza Cecilia Córdoba.

La investigación se inició tras las primeras denuncias que indicaban un perjuicio de 19 millones de pesos a cuatro personas, cifra que se incrementó a 50 millones de pesos a medida que se sumaron más afectados, alcanzando un total de ocho denuncias. El acusado se hacía pasar por empleado del Ministerio de Viviendas y prometía conseguir vacantes habitacionales, pidiendo pagos que variaban entre 6 y 8 millones de pesos por persona.

Para dar apariencia de legalidad a su gestión, entregaba un acta de convenio con un sello del Ministerio. Aunque muchos de los damnificados sabían que no era un canal oficial, confiaban en las promesas del detenido. Durante el procedimiento, se secuestraron un teléfono celular, documentación y dispositivos electrónicos que serán analizados. La Justicia ha solicitado la verificación de la documentación al Ministerio de Viviendas y se investiga el origen del dinero a través de billeteras virtuales.