Expertos internacionales destacan en las Terceras Jornadas Imagenológicas en Chaco

Las Terceras Jornadas Imagenológicas Itinerantes se inauguraron en Chaco, destacándose por la participación de reconocidos disertantes internacionales. Este evento busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la imagenología.
La actividad reúne a profesionales del área, facilitando un espacio para la capacitación y actualización en técnicas y tecnologías emergentes. Además, se espera que las jornadas promuevan la colaboración entre instituciones y expertos.
El evento se extenderá durante varios días, ofreciendo diversas charlas y talleres que abordarán temas relevantes en el campo de la imagenología.