Expertos internacionales destacan en las Terceras Jornadas Imagenológicas en Chaco

Las Terceras Jornadas Imagenológicas Itinerantes en Chaco contaron con destacados disertantes internacionales, abordando avances y tendencias en la imagenología médica.

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Las Terceras Jornadas Imagenológicas Itinerantes se inauguraron en Chaco, destacándose por la participación de reconocidos disertantes internacionales. Este evento busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la imagenología.

La actividad reúne a profesionales del área, facilitando un espacio para la capacitación y actualización en técnicas y tecnologías emergentes. Además, se espera que las jornadas promuevan la colaboración entre instituciones y expertos.

El evento se extenderá durante varios días, ofreciendo diversas charlas y talleres que abordarán temas relevantes en el campo de la imagenología.