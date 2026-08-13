Marcas internacionales se preparan para desembarcar en Argentina en 2026

El regreso de marcas internacionales a Buenos Aires transforma la experiencia de compra, donde el retail se redefine como un espacio de descubrimiento y disfrute. ¿Cómo afectará esto al sector local?

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El panorama de las compras en Buenos Aires ha cambiado significativamente, convirtiéndose en una experiencia más social y menos centrada únicamente en la adquisición de productos. Las marcas han adaptado sus estrategias, transformando sus tiendas en espacios que promueven la identidad y la experiencia del cliente, en lugar de ser meros puntos de venta.

Recientemente, se ha observado un aumento en la llegada de marcas internacionales al mercado argentino, lo que repercute en una oferta más variada y competitiva. Marcas que antes eran difíciles de encontrar en el país ahora están expandiendo su presencia, lo que indica un rediseño del mapa del retail.

Este cambio en la dinámica de compra se traduce en un nuevo enfoque donde los consumidores no solo buscan comprar, sino también disfrutar de actividades como almorzar, tomar café y descubrir nuevas marcas. La tienda física ha demostrado ser un espacio insustituible por el comercio electrónico, ofreciendo experiencias únicas que ninguna pantalla puede replicar.

Ejemplos de este fenómeno incluyen la llegada de Victoria's Secret y otras marcas que, después de años de ausencia, han comenzado a establecerse en shoppings como Unicenter y Alto Palermo, ampliando así la diversidad del mercado local.