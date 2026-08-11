Argentina se une a la cooperación internacional en momentos críticos

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El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado al menos 111 muertos y 87 heridos, con muchas personas obligadas a abandonar sus hogares. En respuesta a esta tragedia, el Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha establecido contacto con las autoridades de Colombia para ofrecer asistencia y evaluar las necesidades del país afectado.

La Cancillería, dirigida por Pablo Quirno, está en comunicación constante con el Gobierno de Abelardo de la Espriella y considera enviar ayuda humanitaria, dependiendo de las necesidades que se planteen. Argentina tiene experiencia reciente en situaciones similares, como el envío de asistencia tras el terremoto en Venezuela, lo que podría replicarse en Colombia si se requiere.

La situación actual pone a prueba la relación entre ambos países, recién fortalecida tras la visita de Milei a Cali. La tragedia ha suscitado una rápida reacción internacional, con ofertas de ayuda provenientes de Estados Unidos, Brasil y México, quienes han expresado su solidaridad y disposición para colaborar con el pueblo colombiano.