Martes, 11 de Agosto 2026
Internacional

Nuevas marcas internacionales llegan a Argentina: ¿qué significa para el mercado local?

Kiabi, la marca francesa de moda, inaugurará su primera tienda en Argentina en el microcentro porteño, marcando el inicio de una inversión de US$ 50 millones para 20 locales en cinco años.

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La llegada de nuevas marcas internacionales a Argentina se intensifica, con la apertura de Kiabi, un reconocido minorista francés, que iniciará operaciones en el microcentro porteño cerca de la esquina de Florida y Sarmiento. Este local, que ocupará un área de 1.500 metros cuadrados, formará parte de una inversión de US$ 50 millones destinada a establecer 20 tiendas en los próximos cinco años.

Kiabi, que ofrecerá ropa para toda la familia con talles inclusivos, es solo una de las varias marcas que han decidido expandirse en el país, acompañadas por un contexto de mayor estabilidad económica y apertura de importaciones. La inauguración está programada para este martes y la segunda tienda se ubicará en Rosario, con apertura prevista para noviembre.

El grupo detrás de Kiabi, liderado por el empresario Manuel Antelo, también está involucrado en el arribo de marcas como Decathlon y otras que se sumarán a centros comerciales como el Abasto y el paseo comercial Portal en Rosario. Según Elisa Tabárez, brand manager regional de Kiabi, el momento actual es propicio para invertir en Argentina debido a su tamaño y oportunidades en el mercado.

Etiquetas: argentina economía inversiones marcas internacionales apertura de importaciones comercio
TL;DR

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