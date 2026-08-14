Correo Argentino competirá en igualdad de condiciones con servicios privados en envíos internacionales.

Correo Argentino comenzará a operar en igualdad de condiciones con los prestadores privados en el envío de paquetes internacionales, lo que podría transformar el mercado de logística nacional.

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El Correo Argentino ha iniciado un proceso de desregulación que le permite competir en igualdad de condiciones con los prestadores privados en el ámbito de los envíos internacionales. Esta medida busca mejorar la eficiencia y la calidad del servicio de correo, adaptándose a las necesidades del mercado actual.

Las nuevas disposiciones permitirán a la empresa estatal ofrecer tarifas más competitivas y ampliar su gama de servicios, lo que podría beneficiar a los usuarios que requieren envíos al exterior. La Aduana también se verá involucrada en este proceso, facilitando el despacho de los paquetes enviados a través de Correo Argentino.

Con esta iniciativa, se espera que se incremente la participación de la empresa en el mercado de envíos internacionales, promoviendo una mayor competencia y, en consecuencia, una mejora en la calidad del servicio ofrecido a los clientes.