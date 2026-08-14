Aumenta la conectividad aérea: nuevos destinos desde provincias argentinas

La conectividad aérea en el interior de Argentina se expande, con 266.826 pasajeros internacionales en julio, marcando un aumento del 15% respecto al año anterior. Provincias como Tucumán y Rosario lideran este crecimiento.

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La conectividad aérea desde el interior del país ha experimentado un notable crecimiento, destacando un aumento del 15% en el tráfico de pasajeros hacia el exterior en julio de 2026, comparado con el mismo mes del año anterior. Este crecimiento refleja un proceso de federalización que ha facilitado el acceso a vuelos internacionales sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se registraron 266.826 pasajeros que viajaron directamente desde aeropuertos del interior, lo que implica un incremento del 72% en comparación con 2024 y del 111% respecto a 2023. Tucumán lidera este crecimiento con un asombroso 208% en pasajeros internacionales, gracias a la nueva ruta hacia Panamá.

Otros aeropuertos también mostraron avances, como Rosario con un 25% de aumento y Bariloche con 21%. Además, se están abriendo nuevas rutas internacionales, con Neuquén y Ushuaia incorporando conexiones directas en este período. La Política de Cielos Abiertos del Gobierno Nacional está impulsando esta expansión, atrayendo nuevos operadores y fortaleciendo la oferta aérea en el país.