Miércoles, 5 de Agosto 2026
Economía

Economía argentina en crisis: Broda advierte sobre motores "muy averiados

El economista Miguel Ángel Broda advierte que los motores de la economía argentina están "muy averiados", señalando que el crecimiento proyectado no es suficiente para reactivar la economía real.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 15 h 1 min de lectura
Economía argentina en crisis: Broda advierte sobre motores "muy averiados
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El economista Miguel Ángel Broda advirtió que la economía argentina enfrenta serios problemas, señalando que sus motores están "muy averiados". En este contexto, enfatizó la necesidad de un enfoque en la reactivación de la economía real, que va más allá de la simple estabilización macroeconómica.

Broda abordó estos temas durante una entrevista en Canal 26, donde expuso que el crecimiento proyectado para el país es insuficiente. Destacó la importancia de implementar estrategias efectivas para enfrentar los desafíos actuales y mejorar la situación económica.

Etiquetas: argentina economía crecimiento gobierno nacional canal 26 reactivación económica
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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