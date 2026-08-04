Economía argentina en crisis: Broda advierte sobre motores "muy averiados

El economista Miguel Ángel Broda advierte que los motores de la economía argentina están "muy averiados", señalando que el crecimiento proyectado no es suficiente para reactivar la economía real.

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El economista Miguel Ángel Broda advirtió que la economía argentina enfrenta serios problemas, señalando que sus motores están "muy averiados". En este contexto, enfatizó la necesidad de un enfoque en la reactivación de la economía real, que va más allá de la simple estabilización macroeconómica.

Broda abordó estos temas durante una entrevista en Canal 26, donde expuso que el crecimiento proyectado para el país es insuficiente. Destacó la importancia de implementar estrategias efectivas para enfrentar los desafíos actuales y mejorar la situación económica.