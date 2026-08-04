Martes, 4 de Agosto 2026
Economía

Dólar en alza: el impacto del tipo de cambio en el bolsillo de los argentinos

La cotización del dólar se actualiza constantemente, reflejando la situación económica actual. Conocer el valor de hoy puede influir en decisiones financieras.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 6 h 1 min de lectura
Dólar en alza: el impacto del tipo de cambio en el bolsillo de los argentinos
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La cotización del dólar y otras divisas se actualiza constantemente, brindando información relevante para los interesados en el mercado cambiario. Este martes 4 de agosto, se puede seguir el minuto a minuto de las variaciones en los precios de las monedas.

Etiquetas: argentina economía cotización dólar finanzas
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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