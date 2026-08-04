La cotización del dólar y otras divisas se actualiza constantemente, brindando información relevante para los interesados en el mercado cambiario. Este martes 4 de agosto, se puede seguir el minuto a minuto de las variaciones en los precios de las monedas.
Dólar en alza: el impacto del tipo de cambio en el bolsillo de los argentinos
La cotización del dólar se actualiza constantemente, reflejando la situación económica actual. Conocer el valor de hoy puede influir en decisiones financieras.
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