Martes, 4 de Agosto 2026
Economía

Recaudación fiscal en alza: celebraciones entre Milei, Caputo y gobernadores

La recaudación impositiva, impulsada por Ganancias, creció más del 60% en el último período. Este aumento tiene implicaciones significativas para la economía nacional.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 20 h 1 min de lectura
Recaudación fiscal en alza: celebraciones entre Milei, Caputo y gobernadores
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La recaudación impositiva en Argentina ha experimentado un aumento significativo, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias. Este incremento ha sido celebrado por el presidente Milei, el ministro Caputo y varios gobernadores, quienes destacan que los ingresos por este concepto, junto con Bienes Personales y el Impuesto a los Combustibles, superaron el 60% en términos nominales.

Sin embargo, otros impuestos como Débitos y Créditos y el comercio exterior han mostrado resultados menos favorables, siendo identificados como los de menor rendimiento en la recaudación. Este panorama fiscal refleja una diversidad en la efectividad de los distintos tributos en el contexto económico actual del país.

Etiquetas: argentina economía recaudación impositiva gobierno nacional incremento de impuestos
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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