Aumento en las facturas de EDELAR: el consumo se dispara en La Rioja

El asesor legal de EDELAR, Ricardo Ruarte, rechazó las acusaciones de un incremento en las tarifas eléctricas tras un amparo colectivo presentado por sectores de la oposición. Afirmó que los valores actuales corresponden a los aprobados en abril y que las variaciones en las facturas se deben al aumento en el consumo debido a las bajas temperaturas.
Ruarte destacó que "la luz no ha subido" y enfatizó que la tarifa sigue siendo la misma desde abril. También mencionó que el aumento en las facturas está vinculado a decisiones del gobierno federal, como la eliminación de subsidios para un grupo de usuarios que previamente se beneficiaban de esta ayuda. Además, indicó que el precio de la energía mayorista ha aumentado considerablemente desde el inicio de la actual gestión nacional.
Defendió los métodos de medición de la empresa, asegurando que "la empresa factura lo que lee, no lo que estima", y criticó fuertemente las afirmaciones del dirigente opositor Galván sobre el sistema de lectura de medidores, considerándolas falsas. Ruarte anunció que se tomarán acciones legales en respuesta a los posibles daños a la reputación de la empresa causados por estas declaraciones.