Crisis en la cadena de empanadas: deudas y cheques rechazados amenazan su futuro

La famosa cadena de empanadas Divaflo, que opera marcas como Morita, Solo Empanadas y Fábrica de Pizzas, ha solicitado un concurso preventivo de acreedores debido a problemas financieros graves. La empresa ha acumulado deudas que superan los $3.845 millones y presenta un total de 231 cheques rechazados.
Este escenario crítico se produce en un contexto de crisis del consumo, afectando a una cadena que cuenta con más de 200 sucursales en el país. La situación abre una disputa importante para la empresa, que busca evitar la quiebra y reestructurar sus finanzas.