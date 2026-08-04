Crisis en la cadena de empanadas: deudas y cheques rechazados amenazan su futuro

Divaflo, propietaria de Morita y Solo Empanadas, solicitó concurso preventivo tras acumular deudas por más de $3.845 millones y 231 cheques rechazados, poniendo en riesgo más de 200 sucursales.

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La famosa cadena de empanadas Divaflo, que opera marcas como Morita, Solo Empanadas y Fábrica de Pizzas, ha solicitado un concurso preventivo de acreedores debido a problemas financieros graves. La empresa ha acumulado deudas que superan los $3.845 millones y presenta un total de 231 cheques rechazados.

Este escenario crítico se produce en un contexto de crisis del consumo, afectando a una cadena que cuenta con más de 200 sucursales en el país. La situación abre una disputa importante para la empresa, que busca evitar la quiebra y reestructurar sus finanzas.