Martes, 23 de Junio 2026
Turismo

Relanzan el Previaje: 200.000 Chachos para fomentar el turismo en julio

El Gobierno riojano implementará el programa Previaje, que permitirá recuperar hasta 200.000 Chachos por persona en servicios turísticos durante julio, impulsando el sector local.

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Redacción Equipo Editorial
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El programa Previaje Riojano ha sido relanzado por el Gobierno provincial, permitiendo que los turistas recuperen un porcentaje de su gasto en servicios locales durante el mes de julio. La iniciativa busca estimular el movimiento en el sector turístico, beneficiando tanto a visitantes como a prestadores de servicios.

Los interesados podrán recibir reintegros de hasta 200.000 Chachos por persona en alojamientos y agencias adheridas. Esta medida fue anunciada por el gobernador Ricardo Quintela, quien subrayó su relevancia para mantener la actividad económica en el actual contexto. Se espera que el programa impulse también el consumo en áreas relacionadas como la gastronomía y el transporte.

Entre los destinos que se promocionan están el Parque Nacional Talampaya, Laguna Brava y Chilecito. En los próximos días, las autoridades proporcionarán detalles sobre los requisitos y el listado de prestadores participantes, así como el procedimiento para acceder a las devoluciones.

Etiquetas: la rioja turismo previaje riojano economía ricardo quintela parque nacional talampaya
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