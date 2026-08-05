Miércoles, 5 de Agosto 2026
Policiales

Búsqueda intensificada por Valentín Ezequiel Jurcic, desaparecido desde agosto

La Policía de La Rioja busca a Valentín Ezequiel Jurcic, de 18 años, ausente desde el 3 de agosto. Se solicita información a la línea 911 y otros contactos habilitados.

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La Policía de la Provincia de La Rioja ha emitido una difusión de paradero para localizar al joven Valentín Ezequiel Jurcic, de 18 años, quien se encuentra ausente desde el 03/08/2026. Su desaparición ha generado preocupación en la comunidad, que espera con ansiedad cualquier noticia sobre su paradero.

Valentín mide aproximadamente 1.63 metros, tiene tez morocha, contextura delgada, ojos marrones claros y cabello corto de color castaño oscuro. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón jogging negro, zapatillas Puma negras y una camiseta deportiva del Club Andino.

Las autoridades han intensificado las búsquedas en diferentes áreas de la ciudad y sus alrededores. Se solicita a la población que, si tienen información, se comuniquen urgentemente a la línea de emergencias 911, al teléfono 380-4368922 o al correo electrónico [email protected].

La colaboración de los ciudadanos es fundamental en este tipo de situaciones, donde cada dato puede ser crucial. La comunidad se mantiene unida en la esperanza de que Valentín sea encontrado sano y salvo.

Etiquetas: la rioja valentín jurcic desaparición policía seguridad comunidad
TL;DR

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