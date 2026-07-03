Domingo, 5 de Julio 2026
Internacional

Medios internacionales celebran el triunfo de Argentina ante Cabo Verde y destacan a Messi

Argentina avanzó a octavos de final tras un agónico triunfo 3-2 frente a Cabo Verde, destacando un autogol en tiempo suplementario y la actuación decisiva de Messi. La victoria fue considerada casi milagrosa por la prensa internacional.

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La Selección Argentina logró avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras un partido dramático contra Cabo Verde, que se definió en tiempo suplementario. La victoria se dio gracias a un autogol de Diney Borges, lo que generó una gran sorpresa a nivel internacional.

Los medios de comunicación resaltaron la tensión del encuentro, con títulos como "¡Qué susto, Argentina!" de La Gazzetta dello Sport, que reflejó la incredulidad ante el resultado. Otros diarios españoles, como Marca y As, enfatizaron la dependencia del equipo en Lionel Messi y la intervención decisiva de Cuti Romero.

La cobertura internacional también incluyó comentarios sobre la casi histórica sorpresa que representaba Cabo Verde, destacando el nivel de emoción vivido durante el partido. En Brasil, el diario Lance! calificó el final como "vibrante", mientras que France Football se refirió a la victoria como "pura locura".

Etiquetas: argentina mundial 2026 cabo verde fútbol selección argentina deportes
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