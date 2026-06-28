Domingo, 28 de Junio 2026
Internacional

Argentina brilla en el Mundial: Messi resalta en la prensa internacional tras una nueva victoria

Argentina logró una victoria contundente de 3 a 1 sobre Jordania en Dallas, asegurando su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 con puntaje perfecto. La Albiceleste, ahora enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en Miami.

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La Selección Argentina de fútbol logró una notable victoria de 3 a 1 frente a Jordania en el Estadio AT&T de Dallas, en su tercer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Los goles fueron anotados por Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien marcó dos de ellos, uno de tiro libre y otro de penal, mientras que Mousa Al-Tamari descontó para el equipo asiático.

Con este resultado, Argentina se convierte en uno de los tres equipos que avanzan a 16avos de final con puntaje perfecto, junto a México y Francia. El próximo desafío de la Albiceleste será contra Cabo Verde el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La actuación de Messi ha sido destacada por varios medios internacionales. Por ejemplo, Marca enfatizó su inagotable rendimiento, mientras que AS criticó a Julián Alvarez, sugiriendo que Messi brilló incluso en su breve tiempo en el campo. Otros diarios como Mundo Deportivo y L’Equipe también elogiaron la actuación del capitán argentino, resaltando su capacidad para marcar goles en momentos clave.

Etiquetas: argentina copa del mundo selección argentina jordania fútbol mundial 2026
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