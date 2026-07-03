Banco Central asegura financiamiento por US$6.000 millones hasta 2028

El Banco Central de la República Argentina renovó préstamos REPO por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028, fortaleciendo su liquidez y mejorando el perfil de vencimientos. La confianza internacional se refleja en ofertas por USD 8.250 millones en la última subasta.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la renovación de préstamos REPO con bancos internacionales por un total de US$6.000 millones, extendidos hasta septiembre de 2028. Esta operación busca refinanciar todos los vencimientos programados para 2026 y 2027, fortaleciendo la liquidez en moneda extranjera del BCRA y mejorando la previsibilidad del flujo de divisas.

La entidad destacó que la medida también permite reducir el costo de financiamiento y aumentar la participación de bancos internacionales en el proceso. En una subasta reciente, el BCRA recibió ofertas que superaron los US$8.250 millones, lo que refleja la confianza de los bancos en la situación macroeconómica del país.

El nuevo acuerdo implica el uso de títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA, con un costo de financiamiento que incluye una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.