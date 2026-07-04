El triunfo de Argentina ante Cabo Verde genera eco en medios internacionales

Argentina superó a Cabo Verde 3 a 2 en un emocionante encuentro de octavos, sellando su pase a cuartos en la prórroga. Ahora se prepara para enfrentar a Egipto el 7 de julio.

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La Selección Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras una emocionante victoria 3 a 2 sobre Cabo Verde. El partido, que se decidió en tiempo extra, mantuvo a los espectadores en tensión hasta el final, con un gol en propia puerta de Diney Borges que selló el destino del encuentro.

El primer gol fue anotado por Lionel Messi gracias a un pase de Lisandro Martínez. Sin embargo, Cabo Verde logró empatar en el segundo tiempo con un gol de Deroy Duarte. En la prórroga, Argentina volvió a tomar la delantera con un tanto de Lisandro Martínez, pero Sidny Cabral igualó nuevamente. Finalmente, el cabezazo de Cristian Romero resultó decisivo.

La prensa internacional reaccionó con sorpresas y críticas, destacando la necesidad de mejorar el rendimiento físico y táctico del equipo argentino. Medios de España e Italia comentaron sobre la tensión del partido y la actuación de Messi, mientras que el diario alemán Bild describió el triunfo como un "drama en la prórroga". Argentina se prepara ahora para enfrentar a Egipto el próximo 7 de julio en Atlanta.