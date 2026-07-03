Scaloni celebra sus 100 partidos al frente de la Selección argentina en un amistoso clave

Lionel Scaloni alcanzará los 100 partidos como director técnico de la Selección argentina en su encuentro contra Cabo Verde. Su gestión se destaca por 72 victorias y un 78,8% de efectividad.

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El próximo encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde, programado para este viernes en los 16avos de final del Mundial 2026, marcará un hito en la carrera de Lionel Scaloni, quien alcanzará su partido número 100 como director técnico del equipo nacional. Desde su debut el 8 de septiembre de 2018, Scaloni ha guiado a la Albiceleste hacia una era de notable éxito.

En sus 99 partidos previos, la selección ha logrado 72 victorias, 18 empates y solo 9 derrotas, alcanzando una efectividad del 78,8%. Durante este período, el equipo ha anotado un total de 206 goles y ha permitido solo 50, destacando a Lionel Messi como el máximo goleador con 58 tantos. Las estadísticas incluyen 7 victorias en mundiales, 13 en Copas América y 28 en amistosos internacionales.

Además de los resultados, Scaloni ha conseguido cuatro títulos oficiales, que incluyen la Copa América 2021 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con un rendimiento impresionante en Sudamérica y una efectividad perfecta ante equipos de Norte y Centroamérica, el técnico busca continuar ampliando su legado en el fútbol argentino.