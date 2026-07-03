La SEC intensifica esfuerzos globales contra el fraude en criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha nombrado a Kathleen M. Hutchinson como directora permanente de su Oficina de Asuntos Internacionales, fortaleciendo la coordinación regulatoria en casos de criptomonedas que trascienden fronteras. Este nombramiento es crucial para mejorar la aplicación de normas en un entorno donde los activos digitales operan en múltiples jurisdicciones.
Hutchinson cuenta con más de dos décadas de experiencia en la SEC, lo que sugiere una continuidad en la dirección de la agencia en lugar de un cambio drástico. Su oficina se encargará de gestionar la cooperación con reguladores extranjeros y facilitar investigaciones transfronterizas, lo que se vuelve esencial dado que el mercado cripto se desarrolla de manera global.
La dependencia de la SEC del intercambio internacional de información es cada vez más evidente, ya que los casos complejos de criptomonedas requieren una colaboración efectiva entre diferentes naciones. La regulación de exchanges y la manipulación de mercado son solo algunos de los temas que se beneficiarán de esta nueva estructura, donde la cooperación internacional se considera una herramienta clave para los reguladores.