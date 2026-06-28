Domingo, 28 de Junio 2026
Internacional

Un siglo de historia: cómo era el mundo en 1926 según El Litoral

Un siglo atrás, un hidroavión argentino enfrentó tormentas y escasez de combustible en su travesía hacia el norte, capturando la atención de lectores en Santa Fe y Brasil.

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Hace un siglo, el 28 de junio de 1926, el diario El Litoral informaba a los santafesinos sobre importantes sucesos globales, que incluían terremotos en distintos continentes y exploraciones aéreas. Las noticias llegaban casi en tiempo real gracias a las agencias telegráficas y a los corresponsales del medio.

Uno de los relatos destacados en esa edición era el del hidroavión Buenos Aires, que enfrentó múltiples dificultades en su travesía. La tripulación, compuesta por aviadores argentinos, se vio obligada a regresar a Belén do Pará debido a condiciones meteorológicas adversas y escasez de combustible. La expedición tuvo que esperar varios días para reanudar su viaje, ya que los pescadores locales les advirtieron sobre la peligrosidad de continuar en ciertas fases lunares.

El regreso inesperado de los aviadores generó un gran entusiasmo en Brasil, donde una multitud los recibió con vítores, celebrando tanto la bandera argentina como la brasileña durante su recorrido desde el puerto hasta el hotel.

Etiquetas: internacional terremotos exploración noticias deportes política
TL;DR

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