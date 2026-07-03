Domingo, 5 de Julio 2026
Internacional

Argentina avanza en el Mundial tras un intenso duelo con Cabo Verde que llegó a la prórroga

Argentina avanza a octavos del Mundial tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un partido que se definió en la prórroga. La selección defendió su título en un encuentro lleno de sorpresas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial tras una intensa victoria 3-2 frente a Cabo Verde, que sorprendió a muchos al llevar el partido a la prórroga. Un autogol de Diney Borges en el minuto 111 fue decisivo para que la selección argentina, actual campeona, evitara una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

La selección caboverdiana, que ocupa el puesto 64 en la clasificación de la FIFA, logró igualar el marcador en dos ocasiones, desafiando a un rival que se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial. Después de un empate 1-1 al final de los 90 minutos, el partido se extendió a la prórroga, donde Lisandro Martínez parecía haber sellado la victoria con un gol en el minuto 92. Sin embargo, Sidny Lopes Cabral logró empatar de nuevo para Cabo Verde con un espectacular disparo.

La atmósfera en Miami era festiva, con miles de argentinos apoyando a su equipo. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29, pero el encuentro se tornó incierto ante la perseverancia de la selección debutante, que puso a prueba al portero argentino Dibu Martínez en varias ocasiones.

Etiquetas: argentina mundial fútbol selección argentina copa del mundo messi
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