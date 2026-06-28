Récord de Messi: la historia se escribe en cada partido con la selección argentina

Argentina venció 3-1 a Jordania, con Messi anotando su séptimo gol consecutivo en Mundiales. Este récord resalta su impacto en la historia del fútbol.

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Argentina logró una victoria de 3-1 frente a Jordania, destacándose nuevamente Lionel Messi. El partido, que tuvo lugar en el marco de la Copa del Mundo, fue cubierto ampliamente por medios internacionales que elogiaron al astro argentino. Messi, quien jugó aproximadamente media hora, anotó su gol en este encuentro, estableciendo un nuevo récord al marcar en siete partidos consecutivos en Mundiales.

Los diarios italianos como Corriere dello Sport y Gazzetta dello Sport resaltaron la actuación de Messi, mientras que medios españoles como Marca y Mundo Deportivo también hicieron hincapié en su impacto en el juego. La prensa alemana, como Bild!, no solo destacó su anotación, sino también la celebración de su esposa, Antonela Roccuzzo.

La BBC y The New York Times también informaron sobre el triunfo argentino, subrayando el récord alcanzado por Messi, quien continúa siendo una figura central en el torneo. Este resultado sitúa a Argentina en una posición favorable en la competencia.