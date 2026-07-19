Martes, 21 de Julio 2026
Internacional

El Mundial 2026 redefine el fútbol y enfrenta a la FIFA a nuevos desafíos

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, el fútbol muestra su lado tanto épico como controversial, con Messi despidiéndose del torneo. La FIFA investiga a Argentina por incidentes postpartido.

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El Mundial 2026, celebrado en América del Norte, concluyó con un segundo título para España tras vencer a Argentina en tiempo suplementario, gracias a un gol de Ferran Torres. Durante el torneo, el equipo español mostró un dominio notable, que superó incluso la magia de Lionel Messi, quien no pudo evitar la derrota.

Este evento, que tuvo lugar durante 37 días, estuvo lleno de momentos memorables, incluidos goles espectaculares y controversias, como la retirada de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun. Messi, tras su éxito en Qatar 2022, llevó a su selección a la final por segunda vez consecutiva, en un esfuerzo que fue considerado épico.

El torneo también dejó una huella en la historia del fútbol, consolidando a España como una potencia en el deporte, aunque resaltando que el fútbol es un juego de equipo, más que de individualidades. La competencia no solo permitió revivir grandes momentos, sino que también presentó desafíos y situaciones críticas que marcaron la pauta en el contexto futbolístico mundial.

Etiquetas: argentina mundial 2026 fútbol final españa lionel messi
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