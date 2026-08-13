Viernes, 14 de Agosto 2026
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Ciencia ficción para adultos: un maratón de más de 6 horas en Netflix hoy

Rebel Moon, la nueva saga de Zack Snyder, ofrece versiones extendidas para adultos con más de seis horas de contenido. Los fans descubrirán escenas inéditas y un enfoque más violento.

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Netflix ha lanzado la versión del director de Rebel Moon, una de sus grandes apuestas en el género de ciencia ficción, que incluye más violencia y contenido sexual en comparación con las versiones originales. La entrega, dividida en dos partes, se titula Rebel Moon (Parte Uno): El montaje del director y Rebel Moon (Parte Dos): El montaje del director, y ya está disponible en la plataforma.

La primera parte, La niña del fuego, se estrenó el 22 de diciembre de 2023 y tiene una duración de 3 horas y 24 minutos, mientras que la segunda parte dura 2 horas y 53 minutos. En total, ambas versiones suman 6 horas y 17 minutos de contenido. Esta nueva versión, dirigida por Zack Snyder, está destinada a un público adulto, a diferencia de las originales, que eran recomendadas para mayores de 12 años.

Snyder también ha mencionado que Rebel Moon comparte un universo con su película de zombis, lo que abre la posibilidad a futuras conexiones dentro de su obra. Los fanáticos podrán ver nuevas escenas y disfrutar de una narrativa expandida en esta ambiciosa producción.

Etiquetas: internacional netflix cine rebel moon zack snyder estreno
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