Viernes, 14 de Agosto 2026
Espectáculos

Netflix cierra su división de videojuegos tras dos años de fracasos en el sector

La división de videojuegos de Netflix ha sufrido un desplome significativo, quedando prácticamente desmantelada en solo dos años. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro del entretenimiento digital?

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La división de videojuegos de Netflix ha enfrentado serios problemas en su corto tiempo de operación. En un plazo de solo dos años, esta área ha visto un notable retroceso, lo que ha llevado a su evidente deterioro.

El gigante del streaming inicialmente apostó por los videojuegos como una nueva forma de atraer y retener suscriptores, pero los resultados no han sido los esperados. A pesar de las inversiones realizadas, la compañía ha tenido que replantear su estrategia ante el fracaso de esta iniciativa.

Este revés plantea interrogantes sobre el futuro de Netflix en el sector de los videojuegos y su capacidad para adaptarse a un mercado tan competitivo.

Etiquetas: argentina netflix videojuegos economía industria del entretenimiento
TL;DR

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