Prórroga del vencimiento de Ingresos Brutos genera alivio para contribuyentes hasta el viernes

La prórroga del Impuesto sobre los Ingresos Brutos permitirá a los contribuyentes de La Rioja presentar y pagar hasta el 28 de agosto, facilitando así su cumplimiento fiscal.

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La prórroga del vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos permitirá a los contribuyentes presentar y pagar su declaración jurada del período julio de 2026 hasta el viernes 28 de agosto. Esta extensión beneficia a quienes tienen distintas terminaciones en su documento, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, busca mejorar la recaudación fiscal y ofrecer un alivio temporal a los contribuyentes ante los desafíos económicos actuales. La modalidad de gestión online disponible en el sitio oficial de la DGIP también contribuye a la eficiencia en la administración de recursos.

Se espera que la extensión del plazo tenga un impacto positivo en el cumplimiento fiscal, lo que podría resultar en una mejora en la recaudación provincial. Esta medida representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación impositiva y planifiquen financieramente.

Es esencial que los contribuyentes aprovechen esta oportunidad y se mantengan informados sobre el proceso. La digitalización de los servicios públicos es un paso importante hacia una gestión más ágil y eficiente de las obligaciones fiscales en la provincia.