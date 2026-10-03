Efemérides del 3 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 3 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de octubre de 2026

1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, después de trece días de sitio ―como respuesta a la invasión lusobrasileña de 1816―, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí son vencidos por las fuerzas portuguesas y brasileñas en la batalla de San Borja.

– en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, después de trece días de sitio ―como respuesta a la invasión lusobrasileña de 1816―, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí son vencidos por las fuerzas portuguesas y brasileñas en la batalla de San Borja. 1959 – en Godoy Cruz (Argentina) se inaugura el Estadio Feliciano Gambarte del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

– en Godoy Cruz (Argentina) se inaugura el Estadio Feliciano Gambarte del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 1964 – en Buenos Aires (Argentina), la visita del general Charles de Gaulle («Degól») desata disturbios contra el Gobierno de Arturo Umberto Illia: «Degól, Perón, un solo corazón» y «Degól, Perón, tercera posición».

– en Buenos Aires (Argentina), la visita del general Charles de Gaulle («Degól») desata disturbios contra el Gobierno de Arturo Umberto Illia: «Degól, Perón, un solo corazón» y «Degól, Perón, tercera posición». 1965 – en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara.

– en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara. 1970 – Dalila, cantante argentina.

– Dalila, cantante argentina. 1973 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) dos terroristas de la organización de derechas Triple A ingresan en la sede del diario El Norte y acribillan al jefe de redacción, José Domingo Colombo.

– en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) dos terroristas de la organización de derechas Triple A ingresan en la sede del diario El Norte y acribillan al jefe de redacción, José Domingo Colombo. 1976 – Eduardo Bustos Montoya, futbolista argentino.

– Eduardo Bustos Montoya, futbolista argentino. 1988 – Matías Quinteros, futbolista argentino.

– Matías Quinteros, futbolista argentino. 1992 – Franco Ledesma, futbolista argentina.

– Franco Ledesma, futbolista argentina. 1998 – Valentín Mariano Castellanos, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente después de estar dividida durante casi 40 años por la Guerra Fría. Este evento marcó el fin de la República Democrática Alemana (RDA) y el inicio de una nueva era para el país, que celebró su día de la unidad nacional a partir de entonces. La reunificación no solo tuvo un impacto en Alemania, sino que también simbolizó el colapso del comunismo en Europa del Este.

En el mundo: 3 de octubre de 2026