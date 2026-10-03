Efemérides del 3 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 3 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 3 de octubre de 2026
- 1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, después de trece días de sitio ―como respuesta a la invasión lusobrasileña de 1816―, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí son vencidos por las fuerzas portuguesas y brasileñas en la batalla de San Borja.
- 1959 – en Godoy Cruz (Argentina) se inaugura el Estadio Feliciano Gambarte del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1964 – en Buenos Aires (Argentina), la visita del general Charles de Gaulle («Degól») desata disturbios contra el Gobierno de Arturo Umberto Illia: «Degól, Perón, un solo corazón» y «Degól, Perón, tercera posición».
- 1965 – en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara.
- 1970 – Dalila, cantante argentina.
- 1973 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) dos terroristas de la organización de derechas Triple A ingresan en la sede del diario El Norte y acribillan al jefe de redacción, José Domingo Colombo.
- 1976 – Eduardo Bustos Montoya, futbolista argentino.
- 1988 – Matías Quinteros, futbolista argentino.
- 1992 – Franco Ledesma, futbolista argentina.
- 1998 – Valentín Mariano Castellanos, futbolista argentino.
El 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente después de estar dividida durante casi 40 años por la Guerra Fría. Este evento marcó el fin de la República Democrática Alemana (RDA) y el inicio de una nueva era para el país, que celebró su día de la unidad nacional a partir de entonces. La reunificación no solo tuvo un impacto en Alemania, sino que también simbolizó el colapso del comunismo en Europa del Este.
En el mundo: 3 de octubre de 2026
- -52 – Vercingétorix, el líder galo, presenta sus armas a Julio César, poniendo fin al sitio de Alesia y a la conquista romana de la Galia.
- -42 – en Macedonia se libra la primera batalla de Filipos; decisiva victoria de los triunviros Marco Antonio y Octavio contra las fuerzas de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino.
- 382 – el emperador Teodosio I finaliza el tratado de paz con los godos para su asentamiento en los Balcanes a cambio de un servicio militar.
- 1574 – en Países Bajos, finaliza el asedio de Leiden con la retirada de las tropas españolas.
- 1576 – En Amberes, en el marco de la guerra de Flandes, las tropas holandesas entran a la ciudad y toman posiciones para atacar el castillo, defendido por una guarnición española liderada por el mariscal Dávila, apodado El Rayo de la Guerra.
- 1683 – el almirante de la Dinastía Qing Shi Lang llega a Taiwán (bajo el Reino de Tungning) para recibir la rendición formal de Zheng Keshuang y Liu Guoxuan después de la batalla de Penghu.
- 1700 – en España, finaliza la dinastía de los Austrias en España con el testamento de Carlos II.
- 1714 – en España, el rey Felipe V aprueba la constitución de la Real Academia Española.
- 1778 – el capitán británico James Cook llega a Alaska.
- 1795 – el general Napoleón Bonaparte se alza para defender la Convención Nacional Francesa contra el ejército contrarrevolucionario.
- 1816 – en la villa hispanohablante de San Francisco de Borja, después de trece días de sitio ―como respuesta a la invasión lusobrasileña de 1816―, los soldados guaraníes del comandante Andresito Guazurarí son vencidos por las fuerzas portuguesas y brasileñas en la batalla de San Borja.
- 1825 – la República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia. El entonces diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, afirma: «Si de Rómulo a Roma, de Bolívar a Bolivia».
- 1835 – en Núremberg (Alemania) se funda la empresa Staedtler.
- 1847 – en Ocotlán (México) se aparece en el cielo la imagen de Cristo, conocido como el Señor de la Misericordia o el prodigio de Ocotlán.
- 1849 – en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna. Morirá cuatro días después.
- 1863 – en Austria, monárquicos mexicanos (entre los que se encontraba José María Gutiérrez de Estrada) le ofrecen la corona de México a Maximiliano de Habsburgo.
- 1864 – cerca de Ciudad Mendoza (unos 250 km al este de Ciudad de México) a la 1:53 hora local se registra un terremoto que destruye la capilla que los españoles habían construido en 1594 sobre la pirámide de Cholula (la más grande del mundo).
- 1873 – En España, los cantoneros desembarcan en Garrucha (Almería), desde donde incursionan en el interior, regresando con una gran cantidad de dinero, víveres y ganado.
- 1898 – en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid.
- 1904 – España y Francia firman un tratado sobre Marruecos antecedente del acuerdo del 27 de noviembre de 1912 que llevó a la creación de los protectorados francés y español.
- 1912 – en Nicaragua, soldados estadounidenses sitian a los rebeldes nicaragüenses bajo el mando de Benjamín Zeledón en los cerros Coyotepe y La Barranca cerca de la ciudad de Masaya.
- 1918 – el rey Boris III de Bulgaria accede al trono.
- 1921 – en México, se crea la Secretaría de Educación Pública.
- 1929 – serbios, croatas y eslovenos se unen para formar el Reino de Yugoslavia, "Tierra de los eslavos del sur".
- 1932 – Irak se independiza del Imperio británico.
- 1935 – en el marco de la segunda guerra ítalo-etíope, Italia invade Etiopía bajo el mando del general Emilio De Bono.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el sexto día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1938 – en el contexto de la guerra civil española, durante el asedio de Madrid, el ejército sublevado bombardea la ciudad con bolsas con pan decoradas con enseñas nacionales y mensajes críticos con el Gobierno Republicano. Dado que la capital se encontraba en situación de desabastecimiento, se convirtió en una medida propagandística que aumentó la desconfianza de la población hacia el gobierno.
- 1942 – en Peenemünde (Alemania), los nazis lanzan el cohete V-2/A4. Es el primer objeto hecho por el hombre que llega al espacio.
- 1948 – en Perú, ocurre la Revolución Aprista, donde la Marina Peruana también se rebeló. Como resultado, el presidente José Luis Bustamante y Rivero prohibiría el APRA por segunda vez, luego de que este partido este 3 años libre.
- 1952 – a las 16:59, dentro de un barco anclado en la isla Trimouille (al norte de Australia), Reino Unido detona su primera bomba atómica, Hurricane, de 25 kt (la misma potencia que Fat Man, la segunda y última bomba atómica utilizada contra población civil, en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945). Reino Unido se convierte en la tercera nación que posee bombas atómicas en todo el mundo.
- 1953 – en Brasil se funda Petrobras.
- 1959 – en Godoy Cruz (Argentina) se inaugura el Estadio Feliciano Gambarte del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
- 1961 – cerca de la aldea de Pozo Cavado, en Quemado de Güines (en la provincia cubana de Las Villas), la banda de Thondike (Margarito Lanza Flores) atacan la finca Novoa, y asesinan al maestro voluntario Delfín Sen Cedré.
- 1962 – en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), se lanza la nave Sigma 7 (del Proyecto Mercury), con el astronauta Wally Schirra a bordo en un vuelo que dio seis vueltas a la órbita terrestre y que duró nueve horas.
- 1964 – en Buenos Aires (Argentina), la visita del general Charles de Gaulle («Degól») desata disturbios contra el Gobierno de Arturo Umberto Illia: «Degól, Perón, un solo corazón» y «Degól, Perón, tercera posición».
- 1965 – en Cuba, Fidel Castro lee oficialmente la carta de despedida escrita por el Che Guevara.
- 1968 – en Perú, el general Velasco derroca al presidente Fernando Belaúnde Terry.
- 1968 – a 118 metros bajo tierra, en el área U3fs del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Welder, de menos de 20 kt. Media hora después, a 301 metros bajo tierra, detona la bomba Knife-C, de 3 kt. Son las bombas n.º 579 y 580 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1969 – en Berlín (Alemania) se inaugura la torre de televisión de Berlín.
- 1969 – en el centro de Copenhague (Dinamarca) se abre el túnel Frederikssundsvejstunnel, de 367 m de longitud, para redirigir el tráfico en el centro de la ciudad.
- 1973 – en San Nicolás de los Arroyos (Argentina) dos terroristas de la organización de derechas Triple A ingresan en la sede del diario El Norte y acribillan al jefe de redacción, José Domingo Colombo.
- 1981 – en Oviedo se entregan los Premios Príncipe de Asturias en su primera edición.
- 1988 – en la base aérea Edwards (en el desierto de Mojave) se produce el aterrizaje perfecto del transbordador espacial estadounidense Discovery, culminando con éxito la primera misión de la NASA desde el fatal accidente del Challenger en 1986.
- 1989 – se produce el fallido golpe militar del 3 de octubre al régimen del general Manuel Antonio Noriega, por un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá.
- 1989 – se aprueba oficialmente el escudo heráldico que representa al municipio en el pueblo de Valdeaveruelo, en Guadalajara, España.
- 1990 – la RDA se disuelve y pasa a formar parte de la RFA, por lo que Alemania volvió a ser una nación unida.
- 1992 – la cantante Sinéad O'Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II como repudio a sus políticas conservadoras.
- 1993 – tiene lugar la batalla de Mogadiscio en esta ciudad de Somalia entre las tropas de Estados Unidos y los guerrilleros de este país.
- 1994 – en Cheiry, en el cantón de Friburgo (en Suiza), varios seguidores de la secta Orden del Templo Solar se suicidan tomando tranquilizantes. El 5 de octubre otros 48 serán matados a tiros y cremados.
- 1996 – en París, la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Bosnia-Herzegovina establecen relaciones diplomáticas mediante la firma de un acuerdo.
- 2005 – Eclipse de Sol anular sobre Europa y África.
- 2009 – a 765 km de las costas del sur de Somalia ―lejos de la zona protegida por la Operación Atalanta, pero dentro de la zona de seguridad en aguas internacionales―, piratas somalíes secuestran durante 47 días al atunero vasco Alakrana. En su auxilio acudió la fragata española Canarias, de la Operación Atalanta, junto con otras fuerzas españolas.
- 2009 – en el barrio Buceo de la ciudad de Montevideo (Uruguay), un paquete bomba explota al ser abierto en una vivienda: muere Miriam Mazzeu Soto (49) y queda gravemente herido un amigo de su hijo, de 14 años. El artefacto, casero y activado al abrirse, había sido entregado por un mensajero. El caso sigue sin responsables identificados.
- 2010 – Alemania liquida totalmente las reparaciones de guerra (junto con los intereses generados) desde sus sendas rendiciones en la Primera Guerra Mundial (1914‑1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945).
- 2013 – cerca de la isla de Lampedusa (Italia), un barco con alrededor de 500 inmigrantes africanos se incendia y naufraga. Solo sobreviven unos 150.
- 2017 – en España, el rey Felipe VI dirigió un mensaje extraordinario a la nación a causa de la celebración un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de aquel año.
- 2018 – el Poder Judicial del Perú anula el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori concedido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
- 2019 – en Ecuador, se efectúa una Paralización en el transporte público a nivel nacional, debido a la eliminación de los subsidios al combustible. En consecuencia, se generaron graves disturbios y cuantiosos daños materiales, en las principales ciudades del país. Ante esta crítica y caótica situación, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción.
- 2020 – en las islas Salomón ―en el marco de la pandemia de coronavirus― se confirma el primer caso de covid‑19.
- 2024 – tercer y último día de la llamarada solar de tipo X7.15 que sucedió en la región AR 3842 del Sol; otra llamarada importante de la misma región que produjo la X9.1. Se trata de la segunda erupción más grande del ciclo solar 25 y también la más intensa desde 2017.