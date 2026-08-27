Septiembre Joven festeja 30 años de arte y cultura en la comunidad riojana

El Parque de la Ciudad será el escenario del 30° aniversario de Septiembre Joven el 26 y 27 de septiembre, un evento que celebra la creatividad juvenil y la cultura local. Este año, el Pre Septiembre Joven recorrerá todos los departamentos para descubrir talentos emergentes, destacando la importancia de las juventudes como agentes de cambio en la comunidad.

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El Parque de la Ciudad será el escenario de la celebración del 30° aniversario de Septiembre Joven los días 26 y 27 de septiembre. Este evento se ha convertido en un punto de referencia para las juventudes, donde se promueve la creación artística y la participación de jóvenes de toda La Rioja. A lo largo de dos días, se realizarán actividades en disciplinas como la música, la danza y las artes visuales, con el objetivo de resaltar el valor de la producción creativa local.

Antes de la festividad principal, este viernes iniciará el Pre Septiembre Joven, un certamen que recorrerá los departamentos de la provincia para identificar y promover nuevos talentos. Los seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en el escenario principal, garantizando una representación diversa y federal. La continuidad de este festival en un contexto económico complicado subraya el compromiso del gobernador Ricardo Quintela y su gestión de priorizar los espacios culturales destinados a la juventud.

Bajo el lema «Florece el país que llevamos dentro», se busca conectar la historia de las primeras ediciones con las nuevas tendencias y formas de expresión de los jóvenes actuales, reafirmando su rol como agentes de cambio en la comunidad.